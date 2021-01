Paratici bussa al Bayern. Due nomi in ballo oltre a Douglas Costa

La Juventus vuole capire la fattibilità di un duplice affare col Bayern Monaco. A Paratici interessano i profili di Tolisso e del baby Zirkzee.

La Juventus è ancora alle prese con il problema Douglas Costa. Se l’esterno brasiliano non ha rappresentato una preoccupazione per questa stagione, lo farà da luglio. Il Bayern Monaco non ha intenzione di riscattarlo e lo ha fatto capire alla formazione bianconera. Paratici ha preso nota e sta cercando di capire come poterlo sistemare. Con i tedeschi, ad ogni modo, i colloqui sono frequenti e non soltanto per l’ala carioca. Sul tavolo della trattativa ci sono altri due nomi.

Paratici si Tolisso e Zirkzee

Sono due i nomi di cui si sta parlando sull’asse Torino-Monaco di Baviera, entrambi da poter prendere in prestito. A rivelarlo è il portale calciomercato.com. Per l’attacco il nome è quello di Joshua Zirkzee, che sta cercando una squadra dove poter giocare con continuità. In Italia anche il Parma si è fatto sotto garantendo la maglia da centravanti titolare. Una condizione che la Juve non può assicurare, ma più spazio di quello che sta trovando al Bayern sì, magari delineando un prestito di 18 mesi. Questo sebbene i bavaresi difficilmente rinunceranno a lui in futuro. E poi ecco il ritorno di fiamma, quello legato al profilo di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è stato strappato dal Bayern proprio alla concorrenza della Juve e di Paratici. Tra un infortunio e una scelta tecnica non è mai riuscito a conquistarsi quel ruolo di imprescindibile che avrebbe voluto.