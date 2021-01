Dzeko alla Juventus e Bernardeschi alla Roma, cosa filtra da Torino

Lo scambio Dzeko per Bernardeschi animerà le ultime ore di calciomercato. Ma da Torino pongono una condizione fondamentale per dare l’ok.

I rumors di mercato parlano ora di uno scambio Dzeko-Bernardeschi, anche se dal club bianconero filtra grande cautela sull’argomento. I contratti dei due sono in scadenza 2022 ma lo stipendio fa tutta la differenza del mondo. Il bosniaco, 35 anni a marzo, guadagna 7,5 milioni a stagione contro i 4 di Bernardeschi, 27 anni tra meno di un mese. Inoltre la Roma ha da poco chiuso per il ritorno di El Shaarawy quindi forse avrebbe più bisogno di un attaccante che di un esterno. Insomma, una trattativa che parte in salita ma siamo solo all’inizio dell’ultima settimana di mercato.

Dzeko, cosa dice la Juventus

Ad ogni modo la Juventus sta provando a fare quadrare i conti. Come? Molto semplicemente puntando sul fatto che il centravanti giallorosso ha ormai rotto con Fonseca in maniera definitiva. Nonostante lo spogliatoio cerchi di ricucire lo strappo, con Pellegrini in primis, i margini sembrano minimi. Da Torino la prospettiva è chiara: scambiarsi i calciatori in prestito, ma soltanto a parità di stipendio. Nessuna delle due avrebbe un guadagno o una perdita economica. La Roma, però, non avrebbe in casa un grande problema e la Vecchia Signora un ulteriore grande attaccante. Conviene a tutti? Forse, perché nel caso comunque andrebbe prolungato il contratto di Bernardeschi per evitare che venga perso a P.0