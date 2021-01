Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo

Ancora c’è l’opportunità di rinforzarsi in questo calciomercato per una Juventus che punta a migliorare l’organico di Andrea Pirlo.

Di sicuro si guarda però anche al futuro, alle possibili occasioni da cogliere al volo. Consapevoli che sul piano economico non possono essere fatti dei grandi sforzi, visto che la pandemia nell’ultimo anno ha fatto sì che venissero meno degli importanti introiti per le società calcistiche. La Juventus ad ogni modo se ci sarà l’occasione non si tirerà dietro e specie a centrocampo potrebbero esserci dei movimenti.

Calciomercato Juventus, Svanberg tra gli obiettivi

Movimenti in uscita, in primis, perché Khedira rimane sempre sulla lista dei partenti. Il centrocampista tedesco avrebbe ricevuto delle offerte dalla Russia e dalla Turchia, come si legge su Sportmediaset. Tuttavia le sue intenzioni sono quelle di continuare la carriera in Premier League o in Bundesliga. Si aspetta insomma l’offerta giusta. Come possibile arrivo spunta invece il nome di Svanberg, mediano del Bologna che proprio oggi ha giocato contro la Juventus. Un centrocampista di sostanza e con margini di crescita importanti. Tuttosport lo indica come uno dei possibili innesti in bianconero di questo calciomercato.