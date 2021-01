Calciomercato Juventus, sfuma il grande ritorno: accordo a un passo

Il grande attaccante non vestirà la maglia della Juventus: vicina la firma di Llorente con l’Udinese. Le ultime

Calciomercato Juventus Llorente/ Non sarà Fernando Llorente il prossimo attaccante della Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l’ex attaccante bianconero è a un passo dal firmare con l‘Udinese: il centravanti del Napoli dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo ai friulani, che hanno ceduto all’Hellas Verona Kevin Lasagna con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Paratici non era andato oltre a dei timidi sondaggi con l’entourage del gigante di Pamplona, non affondando mai il colpo. Molto probabilmente la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha palesato non poche remore nell’acquistare un calciatore che comunque non è più nel fiore degli anni. Profilo che piace e non poco alla Vecchia Signora è invece quello di Gianluca Scamacca, per il quale però non è stato ancora trovato un accordo con il Sassuolo, che al momento non intende scendere dalla richiesta di 18 milioni di euro senza diritto di riscatto.