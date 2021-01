Lautaro alla Juventus, calciomercato: c’è l’accordo sull’ingaggio, ok vicino

Calciomercato Juventus, importanti novità per quanto concerne il futuro di Lautaro Martinez, da tempo oggetto del desiderio della dirigenza di Corso Galileo Ferraris

Calciomercato Juventus Lautaro/ Non sta vivendo uno dei suoi periodi di forma migliore. Anche contro l’Udinese, Lautaro Martinez è sembrato piuttosto nervoso, inconcludente: l’occasione capitatagli a tu per tu con Musso avrebbe potuto indirizzare in maniera decisiva il match contro i friulani, al termine del quale la compagine di Antonio Conte si è dovuta accontentare di un modesto pareggio. L’argentino non va a segno dalla partita contro Crotone, gara nella quale timbrò per ben tre occasioni la marcatura. Quando la coppia goal Lu-La non va a segno, raramente i nerazzurri riescono a portare a casa l’intera posta in ballo.

Piccoli problemi all’interno del rettangolo verde, che però non hanno destato alcun tipo di preoccupazione dalla parti di Corso Vittorio Emanuele. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l’Inter è a un passo dal trovare l’accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante, in scadenza nel 2022, fino al 2024 con relativo adeguamento. Nel contratto, inoltre, ci sarà una duplice clausola: una valida per tutti i club, pari a 111 milioni di euro. L’altra rivolta ad hoc alla Juventus: qualora i bianconeri entrassero nell’ordine di idee di acquistare il centravanti, dovrebbero sborsare qualcosa come 150 milioni di euro.