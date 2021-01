Juventus-Spal, le probabili formazioni del match di Coppa Italia

Pirlo farà giocare Buffon e Demiral dal 1′ in Juventus-Spal. Ancora impiegato Kulusevski squalificato in campionato.

«Domani in Juventus-Spal riposerà Bentancur perché ha giocato tutta la partita con un buco nel piede. Gli abbiamo dovuto dare tre punti. Questo non è stato detto, ma ha fatto un grande sacrificio e avrà bisogno di qualche giorno di riposo perché c’è da riassorbire questa contusione. Riposerà anche qualcuno che ha giocato domenica. Rentreranno De Ligt e Demiral per il resto avremo una squadra molto competitiva». Andrea Pirlo inizia col dare queste informazioni circa la formazione che domani sera affronterà la Spal in Coppa Italia. «Non so se Szczesny sia nel miglior momento della sua carriera, ma sta dando grande fiducia e sta facendo grandi prestazioni. Noi siamo soddisfatti di quello che sta mettendo in campo. Sappiamo che può ancora migliorare perché è un portiere di livello mondiale che gioca in una grande squadra quindi speriamo possa fare ancora meglio».

LEGGI ANCHE >>> Pirlo non vuole figuracce: «Juve, Bayern e Real ko con squadre minori»

Juventus-Spal, le probabili formazioni

Nonostante gli elogi al pipelet polacco, Pirlo cambierà portiere per Juventus-Spal. «Domani gioca Buffon. Aveva avuto un problemino nelle settimane precedenti però è tutto risolto e scenderà in campo lui». Dal 1′ anche Kulusevski che sarà squalificato domenica a Genova con la Sampdoria.