Juventus, guai per Ronaldo: in arrivo una multa, ecco il motivo

Juventus, Ronaldo rischia una multa per aver violato il Dpcm. Una foto postata su Instagram lo ritrae A Courmayeur

Juventus Ronaldo multa/ Farà sicuramente discutere quanto è emerso nelle ultime ore. La Juventus, infatti, ha da poco battuto la Spal all’Allianz Stadium per 4-0 in virtù delle reti messe a segno da Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Ma a tenere banco potrebbe essere il “caso” Ronaldo: il fenomeno portoghese non è stato convocato per la gara di Coppa Italia, ed ha postato una foto su Instagram che lo ritrae con la famiglia a Courmayeur.

Al portoghese verrà dunque comminata una multa dal club bianconero per aver violato le norme del Dpcm, che inibiscono il passaggio da una regione all’altra per quelle in zona arancione. Situazione nella quale il fenomeno lusitano si era venuto già a trovare qualche mese fa, quando il ministro Spadafora aveva dato adito ad una lunga polemica.