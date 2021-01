Juventus-Spal: i convocati. Manca Cristiano Ronaldo, ma c’è una novità

Cristiano Ronaldo manca tra i convocati per Juventus-Spal. Il campione portoghese non è in lista a differenza del recuperato Alex Sandro.

Questa mattina la Juventus ha svolto la rifinitura in vista della gara contro la Spal di Coppa Italia. Andrea Pirlo, stasera, farà tanto turnover, ma confermerà il 4-4-2 camuffato. Come anticipato ieri in porta ci sarà Buffon. In difesa sulla destra è aperto il ballottaggio tra Di Pardo e Dragusin, in mezzo spazio a De Ligt e Demiral, a sinistra tornerà Frabotta. A centrocampo da destra verso sinistra ci saranno Bernardeschi, Rabiot, Fagioli e probabilmente Ramsey. L’alternativa è Portanova. In attacco spazio a Morata e Kulusevski che dovranno garantire i gol che di solito fa Cristiano Ronaldo. Il Re, infatti, non è stato convocato per Juventus-Spal.

Juventus-Spal: la lista dei convocati