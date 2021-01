Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere le sue battute finali e la priorità rimane quella di trovare una nuova punta.

Sono tanti i nomi che nel corso delle ultime settimane sono stati accostati ai bianconeri. Da Llorrente (finito all’Udinese) a Milik, ora al Marsiglia. Per tornare poi a Edin Dzeko, che sembra in procinto di lasciare la Roma. Ad ogni modo sarà un affare last minute quello che proverà a mettere in piedi la Juventus. Per cui è bene tenere presente ogni possibile trattativa. Un nuovo rumor questa volta arriva dall’Inghilterra.

