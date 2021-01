Calciomercato Juventus, ufficiale: affare fatto con il Genoa

Ci si avvicina alla conclusione del calciomercato in casa Juventus, con la società bianconera che sta soprattutto pianificando il futuro.

L’intenzione della dirigenza non è infatti solo quella di rinforzare l’organico attualmente a disposizione di Pirlo, ma soprattutto quella di guardare ad innesti che nel giro di qualche anno possano essere delle colonne della prima squadra. Uno dei giocatori messi nel mirino della Juventus in questa sessione di mercato è Rovella, promettente centrocampista del Genoa. Con la dirigenza che ha chiuso questo colpo per il futuro.

Calciomercato Juventus, ufficiale l’acquisto di Rovella

Come riporta Il Corriere dello Sport, è ufficiale l’arrivo in bianconero del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella, che si è messo in luce in questa prima parte della stagione. Il contratto è stato depositato in Lega. Il calciatore rimarrà comunque in prestito in rossoblù per continuare nel suo percorso di crescita. In cambio al Genoa vanno Petrelli, attaccante che dovrebbe poi essere girato in serie B, e il centrocampista Portanova. Entrambi sono stati ceduti a titolo definitivo.