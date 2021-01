Calciomercato Juventus, si fa sul serio per il centrale: 50 milioni sul piatto

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno monitorando da vicino la possibilità di acquistare Pau Torres del Villareal; ci voglio 50 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno già pensando ai prossimi rinforzi nei vari settori del campo. Oltre ad un attaccante, che molto probabilmente sarà il giovane italiano Scamacca, la rosa di Pirlo ha bisogno di migliorarsi anche in difesa. C’è la necessità di prendere un laterale, ma si lavora anche per un centrale. Fra i tanti profili sondati ha preso piede l’opzione Pau Torres del Villeareal. Il centrale mancino del Villarreal è uno dei volti più interessanti della Liga ed è già seguito con attenzione dal direttore sportivo Fabio Paratici.

24 anni appena compiuti, fisico decisamente roccioso e mancino importante, Pau Torres è un giocatore predestinato a diventare uno dei volti più importanti della nazionale spagnola. Profilo che è già certezza, proprio per questo motivo i bianconeri avrebbero già fatto passi in avanti per concretizzare la trattativa. Stando però alle ultime indiscrezioni, le richieste del Villareal non sarebbero così economiche. Il giocatore ha un contratto con gli spagnoli fino al 2024 e una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una richiesta decisamente importante ma che se vorrà, realmente, concretizzare la Juventus dovrà necessariamente pagare.