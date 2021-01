Juventus, contro la Samp possibili novità in attacco

Niente riposo per la Juventus, che dopo aver vinto in Coppa Italia contro la Spal ora deve guardare alla sfida di campionato nel weekend.

La prima giornata del girone di ritorno vedrà infatti sulla strada dei bianconeri la Sampdoria di Claudio Ranieri, formazione sempre ostica da affrontare. L’esperto tecnico romano proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus puntando sulla tenacia dei suoi uomini e sull’organizzazione tattica. Approfittando magari di un po’ di stanchezza da parte degli uomini di Pirlo, che hanno giocato molti incontri in questo mese di gennaio. Ma che non possono permettersi passi falsi.

Juventus, Chiesa attaccante se Morata non ce la fa

Come riporta infatti la Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si stanno monitorando con attenzione le condizioni di due giocatori acciaccati dopo il match contro la spal, vale a dire Bentancur e Morata. Il primo ha un problema ad un piede, mentre lo spagnolo ha riportato un fastidioso taglio alla caviglia. E’ in attacco che non ci sono grandi alternative, considerate le assenze di Dybala per infortunio e di Kulusevski per squalifica. Pirlo dunque potrebbe pensare di avanzare Chiesa al fianco di Cristiano Ronaldo.