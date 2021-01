Sergio Ramos, addio certo al Real Madrid. La Juventus ci prova

Ormai è scontato l’addio di Sergio Ramos al Real Madrid. La Juventus è alla finestra per il difensore e sogna una coppia da Champions.

Come svelato in esclusiva la trasmissione spagnola “El Chiringuito”, il Real Madrid ormai è certo dell’addio al termine della stagione di Sergio Ramos. Il capitano del blancos con il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno ha attratto l’interessa di mezza Europa. Il centrale spagnolo dirà addio pensando così ad una nuova avventura entusiasmante per il prosieguo della sua carriera ricca di soddisfazioni e successi. Tra i club che si sono affacciati alla finestra c’è la Juventus che sogna di fargli comporre una coppia da sogno con De Ligt o Chiellini.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca, Paratici ha l’idea giusta per chiudere. Ecco la nuova formula