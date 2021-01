Scamacca, Paratici ha l’idea giusta per chiudere. Ecco la nuova formula

Paratici starebbe mettendo a punto il piano per strappare Scamacca al Sassuolo. E’ una formula già usata qualche mese fa per un altro colpo.

Scamacca si avvicina alla Juventus. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, sta pensando a una soluzione in stile Chiesa per l’attaccante del Sassuolo ora al Genoa. I grifoni, tuttavia, sono pronti a rimpiazzarli col ritorno di Niang. Cosa è venuto in mente a Paratici? Un prestito con step per il riscatto e pagamento garantito in 4 anni. ​Nell’affare può entrare anche il 19enne Fagioli. Sì, proprio il centrocampista che fu elogiato da Allegri quando era tra gli Allievi e che Pirlo ha indicato come predestinato l’altro giorno dopo il match di Coppa Italia.

Scamacca, gli scenari futuri

Nel caso in cui la sortita di Paratici non dovesse concludersi con la fumata bianca, il destino del centravanti dell’Under 21 non sarebbe più al Genoa. Carnevali ha garantito al procuratore del ragazzo, Paolo Paloni, che una soluzione già c’è. La vera sorpresa sarebbe che Gianluca Scamacca può tornare subito al Sassuolo per rimanerci. La Juventus finora non vuole inserire alcun obbligo di riscatto, così potrebbe tornare a disposizione di De Zerbi e lasciare il Ferraris. Chissà che in futuro per Locatelli non possa esserci un intreccio…