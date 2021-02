Calciomercato Juventus, colpo Belotti. || Addio Toro, 50 mln sul tavolo

Belotti alla Juventus, calciomercato: l’attaccante del Torino non ha ancora rinnovato il contratto con i granata. La Juve osserva con molta attenzione la vicenda, pronta ad intervenire.

Calciomercato Juventus Belotti/ Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di TMW, Andrea Belotti si sarebbe preso del tempo per decidere se rinnovare o meno il suo contratto con il Torino in scadenza nel giugno 2022. La priorità per il Gallo, al momento, sarebbe quella di risollevare la squadra dai bassifondi della classifica: i granata occupano il quartultimo posto assieme al Cagliari, per effetto dei 15 punti racimolati nelle prime 20 giornate del campionato di Serie a. Qualora il Toro, però, non dovesse riuscire a restare in Serie A, la situazione relativa ad Andrea Belotti potrebbe cambiare improvvisamente.

Le pretendi per l’attaccante di certo non mancano, con Milan e Juve che monitorano la situazione con molto interesse. I bianconeri, qualora dovessero entrare nell’ordine di idee di cedere Paulo Dybala, potrebbe decidere di investire parte del ricavato per acquistare una punta di valore, un numero 9 capace di far salire la squadra, forte fisicamente, e in grado di dialogare bene con i compagni. Caratteristiche che si sposano molto bene con l’identikit di Belotti, che però Cairo non vorrebbe cedere per cifre inferiori ai 50 milioni di euro: per ora non è stato avviato alcun tipo di contatto, ma uno spiraglio per l’addio di Belotti al Toro è bene lasciarlo aperto..