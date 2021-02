Milenkovic, la roccia della Fiorentina nel mirino della Juventus

Nikola Milenkovic lascerà la Fiorentina a giugno, ma il suo futuro è tutto da scriviere. Il calciatore piace alla Juve e al Milan, ma il richiamo della Premier…

Nikola Milenkovic è un difensore che si è ritagliato uno spazio molto importante in Serie A a furia di gol. Nulla di particolare se facesse l’attaccante, ma dato che è uno stopper le sue sortite in area avversaria non passano inosservate. In estate fu sondato da Milan e Inter, ma nessuna delle due compagini soddisfò le legittime pretese di Commisso che chiedeva 45 milioni. Tra qualche mese, a solo un anno dalla scadenza del contratto mai rinnovato, la domanda dovrà per forza abbassarsi. E’ lì che la Juventus pensa di intervenire.

