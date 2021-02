Di Marzio: «Juve, noto un certo temperamento. Pirlo…»

L’ex Seminatore d’Oro Gianni Di Marzio, un tempo anche osservatore per conto della Juventus, fa le pulci alla squadra di Pirlo.

«La Juve piano piano, anche se ha dovuto aspettare un po’ di tempo, ha dimostrato un certo temperamento. Rimangono dei dubbi sul centrocampo. Per me Bernardeschi non può fare il quinto di sinistra, soprattutto in fase di marcatura. Però è una squadra che sta venendo su bene. L’Inter invece non ha una valida organizzazione di gioco». Parole di Gianni Di Marzio, ex Seminatore d’Oro, scopritore di Diego Armando Maradona e vecchio osservatore della Juventus. Insomma, un esperto di calcio che sa il fatto suo e che continua a seguire il campionato con il trasporto di sempre.

