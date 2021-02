Calciomercato Juventus, un mercato al risparmio. La prossima stagione certi svincolati potrebbero essere ghiotte opportunità, la lista:

Calciomercato Juventus, un mercato all’insegna del risparmio. Vediamo che la situazione economica non sembra sorridere ancora al calcio mondiale. La pandemia non si arresta e la impossibilità di ospitare i tifosi agli stadi graverà ancora sull’economia del mondo del pallone. Per arginare questa problematica, oltre ai possibili scambi dei cartellini stile NBA, il prossimo mercato verterà sui parametri zero. Operazioni risparmio ma che garantiranno importanti innesti sul mercato. Naturale pensare che la Juventus si interesserà in tal senso. Ma chi sono i giocatori svincolati? Andiamo ad analizzare con ordine tutte le possibili opportunità per il prossimo mercato:

Calciomercato Juventus, occasioni dagli svincolati: la lista completa

Certamente il più significativo è Diego Costa. L’abile attaccante spagnolo si è svincolato dai colchoneros ed è già libero di firmare con un nuovo club. Proprio per questo motivo i bianconeri potrebbero farsi sotto e sondare la trattativa. Ma così come Costa, altri giocatori sono già svincolati e liberi: dall’Inghilterra c’è Sturridge, ma anche l’ex Arsenal e Tolosa Sanogo. Insomma i profili sono molteplici ma starà alla dirigenza scegliere quello più opportuno.