Sergio Ramos, la rottura col Real è insanabile. Ora la Juventus…

Nuove indiscrezioni confermano che tra Sergio Ramos e il Real Madrid non c’è più margine di manovra. La Juventus spinge, il Psg sogna il colpo.

Sempre più lontani. Che non vuol dire che si arriverà a una separazione. La vita è piena di sorprese e in un rapporto tanto ampio, intenso e fruttifero il divorzio ha tempi lunghi e dolorosi e si fa di tutto per evitarlo. Però non ci sono dubbi: oggi Sergio Ramos e il Real Madrid, leggasi Florentino Perez, sono molto distanti. A ribadirlo con una certe veemenza è la Gazzetta dello Sport che così lancia il nuovo tormentone della primavera. Il difensore centrale più vincente di sempre piace alla Juventus, ma la concorrenza del PSG è spietata.

LEGGI ANCHE >>> Di Marzio: «Juve, noto un certo temperamento. Pirlo…»

Sergio Ramos, il punto sulla sua futura destinazione

Il capitano del blancos con il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno ha attratto l’interessa di mezza Europa. Il centrale spagnolo dirà addio pensando così ad una nuova avventura entusiasmante per il prosieguo della sua carriera ricca di soddisfazioni e successi. Tra i club che si sono affacciati alla finestra c’è la Juventus che sogna di fargli comporre una coppia da sogno con De Ligt o Chiellini. Il Psg però gli ha promesso di prenderlo in squadra insieme a Messi. Prendere o lasciare…