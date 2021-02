Pogba, dalla Spagna sono certi: la Juventus in vantaggio sul Real

La Juventus ha ribadito in questa settimana di essere intenzionata a portare Paul Pogba a a Torino nella prossima estate. E’ in vantaggio sul Real Madrid.

Il portale iberico Don Balon non ha dubbi. Spiega che la Juventus ha confermato questa settimana il suo interesse per Paul Pogba. Lo vuole riportare a Torino quest’estate per rafforzare il suo centrocampo. Il mediano francese ha ribadito al Manchester United che non rinnoverà il suo contratto che scade nel 2022, Gli inglesi così inizieranno a negoziare la sua partenza entro pochi mesi. Il suo nome interessava anche Zinedine Zidane per rafforzare il Real Madrid, nonostante il fatto che a Chamartín abbiano altri obiettivi con priorità più alta. Il ritorno del Polpo alla Vecchia Signora continua a lievitare grazie al buon rapporto con Andrea Pirlo, con il quale ha condiviso anche uno spogliatoio durante la sua permanenza a Torino.

