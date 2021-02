Calciomercato, Theo Hernandez piace molto al Psg, disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro. Paratici proverà ad inserirsi?

Calciomercato Juventus Milan Theo Psg/ Una delle rivelazioni più luminose di questa prima parte di stagione in casa Milan è sicuramente Theo Hernandez. L’ex terzino del Real Madrid a suon di prestazioni entusiasmanti è diventato in poco tempo il beniamino dei tifosi: le sue sgroppate sulla fascia il più delle volte intorpidiscono le difese avversarie, e assieme ad Hakimi e Gosens è sicuramente uno degli esterni più forti della Serie A. Theo è valutato circa 50 milioni di euro dal Milan: una cifra importante, certo, ma non eccessiva se si considerano gli enormi margini di crescita di un calciatore che solo da un anno è esploso.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, occasione Zidane | Bufera in conferenza stampa

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, il Paris Saint Germain avrebbe avviato i primi sondaggi per capire la disponibilità del transalpino di trasferirsi nella Ligue 1, ma al momento non risulta nulla di concreto. Anche alla Juve il profilo di Theo piace e non poco, ma è quasi impossibile che la dirigenza bianconera decida di investire 50 milioni per un esterno, anche se la situazione potrebbe cambiare laddove i bianconeri decidessero di cedere Paulo Dybala. Alex Sandro non è più giovanissimo, e un acquisto sull’out mancino rinforzerebbe non poco la corazzata bianconera..