Calciomercato Juventus, occasione Zidane | Bufera in conferenza stampa

Zidane inviperito prima del match di campionato, Calciomercato: il tecnico francese non le manda a dire ai giornalisti

Calciomercato Juventus Zidane/ Che il Real Madrid non stia vivendo uno dei suoi periodi più gloriosi della sua storia recente è risaputo. A dispetto del secondo posto in coabitazione con il Barcellona, a dieci punti dall‘Atletico Madrid, la sensazione che i Blancos siano alla fine di un ciclo è più di una…sensazione appunto. Le Merengues hanno superato a fatica il turno di Champions League ( gli spagnoli erano nello stesso raggruppamento dell’Inter) riuscendo soltanto con un colpo di coda finale a trovare un’isperata qualificazione. Nel mirino della critica è finito l’allenatore Zinedine Zidane, reo di non essere riuscito a plasmare un gruppo che è sembrato il più delle volte anarchico, poco coeso.

Zizou, però, nella conferenza stampa alla vigilia del match di sabato contro l’Huesca, ha rispedito al mittente tutte le critiche che in questi giorni sono piovute su di lui. Ecco le parole del tecnico francese: “Ci vuole un pò di rispetto. Solo l’anno scorso abbiamo vinto il campionato, faremo tutto il possibile per riuscirci anche quest’anno ma è inammissibile il fatto che ad ogni partita sbagliata si scateni un polverone. Sicuramente non ci tireremo indietro, non abbasseremo le braccia e lotteremo fino alla fine: lo faremo per i nostri tifosi, che ci sono sempre stati accanto. Ma vogliamo essere giudicati al termine di questa stagione: se falliremo, accetteremo il tutto. Trovo molto ingenerose alcune offese gratuite.”