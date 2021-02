By

Juventus, lo storico procuratore di Cristiano Ronaldo, Giovanni Mauri, ha parlato del futuro del fuoriclasse portoghese

Juventus, lo storico procuratore di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid, Giovanni Mauri, ha parlato del fenomeno portoghese. Oggi tutti lo festeggiano per i 36 anni appena compiuti, ancora pochi rispetto alla fine della sua carriera calcistica, ne è convinto Mauri che su ‘Tuttosport‘ ha parlato della condizione fisica dell’attaccante, sbilanciandosi anche su un paragone con un’altra stella del calcio italiano, Zlatan Ibrahimovic. Secondo Mauri CR7 potrà continuare ancora per molto tempo nel calcio professionistico e di livello, anche fino ai 40 anni.

Juventus, senti Giovanni Mauri: “Ronaldo è come Ibrahimovic”

Intervistato da Tuttosport lo storico procuratore di CR7 ha detto: “Quando Ronaldo è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Ora che lo ha fatto segna di più. Questi anni alla Juventus lo confermano come una delle più importanti figure calcistiche di sempre”.