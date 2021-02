Dybala alla Juventus, calciomercato: rinnovo e addio? Spunta un piano

Calciomercato Juventus, il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano da Torino anche se dovesse arrivare il tanto atteso rinnovo del contratto.

Dybala Juventus Rinnovo Addio/ Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2022 e non è detto che ciò avvenga in tempi brevi, anche perché la discrepanza tra domanda ed offerta resta piuttosto considerevole. La “Vecchia Signora” ha offerto alla Joya un quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione più bonus, mentre il numero dieci non ha ancora abbassato le sue pretese, ferme a quasi 15 milioni di euro a stagione.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, però, anche qualora i bianconeri riuscissero a trovare l’accordo con l’argentino, poi potrebbero decidere di cedere l’attaccante, valutato dai piemontesi circa 70 milioni di euro. Al momento nessun club ha messo sul piatto quella cifra: ci sono stati dei contatti informali con il Liverpool e il Tottenham, ma siamo ancora ben lontani da una trattativa ufficiale.