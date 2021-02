Ronaldo, 36 anni e non sentirli: è il compleanno dell’asso della Juventus

Oggi 5 febbraio è un giorno decisamente speciale per la Juventus e per i suoi tifosi, è il giorno del compleanno di Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese compie 36 anni, ma nonostante non sia più un ragazzino continua ad essere uno dei migliori attaccanti al mondo. Con il continuo impegno in allenamento ma soprattutto con una determinazione feroce, ha saputo restare sulla cresta dell’onda a suon di gol. Guardando la carta d’identità pare davvero impensabile che possa avere questa età. Per Ronaldo poche feste, perché oggi è già il giorno della vigilia del prossimo match di campionato che vedrà la Juventus giocare contro la Roma.

LEGGI ANCHE>>>Dybala alla Juventus, calciomercato: rinnovo e addio? Spunta un piano

Juventus, per Ronaldo un possibile rinnovo in arrivo