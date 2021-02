Juventus, oltre a CR7 che oggi festeggia 36 anni, sono tanti i giocatori che nascono in questo giorno. Proviamo a fare una formazione:

Juventus, il campione portoghese compie 36 anni, ma nonostante non sia più un ragazzino continua ad essere uno dei migliori attaccanti al mondo. Con il continuo impegno in allenamento ma soprattutto con una determinazione feroce, ha saputo restare sulla cresta dell’onda a suon di gol. Guardando la carta d’identità pare davvero impensabile che possa avere questa età. Ma non è l’unico calciatore professionista nato in questo giorno speciale, ecco la lista e una possibile formazioni di altri top player di fama internazionale:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, futuro Morata: così ha deciso la dirigenza

Juventus, la top 11 dei nati il 5 febbraio: facciamo la formazione

Infatti, ad esempio, oltre a Cristiano Ronaldo anche Neymar è nato il 5 febbraio. Ma come riportato su ‘Sky Sport‘ proviamo a fare una possibile formazione dei giocatori, ruolo per ruolo, nati in questo giorno speciale. Modulo 4-2-3-1