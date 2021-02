Calciomercato Juventus, Hazard si propone | La risposta di Paratici

Eden Hazard non sta attraversando uno dei suoi periodi migliori e si sarebbe proposto alla Juventus per la futura sessione di calciomercato

Calciomercato Juventus Hazard/ Dalla Spagna rimbalzano alcune indiscrezioni che potrebbero avere delle ripercussioni importanti nell’ottica della futura sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da alcuni media iberici, notizia poi confermata da calciomercato.com e da stop and goal, gli agenti di Eden Hazard avrebbero proposto il loro assistito alla dirigenza bianconera. L’inizio di stagione di mr. 115 milioni di euro è stato tutto fuorché entusiasmante: in 8 presenze ha messo a segno soltanto 2 goal, dovendo convivere con fastidiosi problemi fisici che ne avevano pregiudicato anche lo scorso campionato.

L’ex Chelsea non si è mai ambientato al cento per cento, e Zidane lo ha in più di una circostanza spedito in panchina, segno evidente di un legame mai sbocciato. E pensare che Perez fece follie pur di portare il belga in quel di Madrid, intavolando una trattativa con il Chelsea durata molti mesi. Il calciatore è scontento, e le possibilità che possa lasciare la compagine spagnola sono piuttosto concrete: tanti i club potenzialmente interessati, l’ultimo in ordine di tempo la Juventus.