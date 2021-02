Juventus, contro l’Inter ancora novità di formazione

La Juventus non può riposarsi, adesso deve già pensare al prossimo match di martedì sera. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Si ripartirà allo Stadium dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro, un risultato importante in ottica qualificazione. Ma i nerazzurri del grande ex Antonio Conte proveranno a ribaltare tutto, per cui è lecito attendersi una sfida davvero incandescente. Pirlo deve gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi ragazzi, sicuramente provati da tanti impegni ravvicinati di questo periodo.



