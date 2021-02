Dybala, futuro da scrivere. Ma Pirlo intanto fa le sue mosse

Non si sblocca la trattativa per Paulo Dybala. L’agente del ragazzo tornerà in Italia nelle prossime settimane per capire il da farsi.

La Juventus ha sempre dimostrato di avere grande fiducia nelle qualità di Dybala ma per adesso non è stato trovato alcun accordo per andare avanti insieme. Come riporta il portale calciomercato.it, la dirigenza bianconera spera di trovarlo il prima possibile. Come i più ormai sapranno, tra febbraio e marzo tornerà in Italia anche l’agente del calciatore, Jorge Antun. Paratici si incontrerà con lui per l’ennesima volta, così da far decollare la trattativa e legare l’attaccante argentino ai bianconeri anche per i prossimi anni. Tuttavia gli ostacoli non mancano mica.

LEGGI ANCHE >>> Cristiano Ronaldo, nuovo ruolo, meno corsa, più concretezza