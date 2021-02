Juventus Inter, Conte: “Pagato gli errori dell’andata” | Poi fa una promessa

Le parole di Antonio Conte dopo Juventus Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro ai microfoni di Raisport

Juventus Inter Conte/ Al termine della partita tra Juventus ed Inter, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Raisport commentando la gara dell‘Allianz Stadium, che ha visto i bianconeri guadagnare l’accesso alle finali di Coppa Italia:

Dispiace, perché abbiamo pagati gli errori commessi nel match di andata, che nell’arco dei 180 minuti hanno una valenza non indifferente. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare quel goal che avrebbe potuto riaprire l’incontro, ma non ci siamo riusciti. Ci riproveremo in un’altra circostanza: c’è la consapevolezza di aver disputato due partite alla pari contro di loro: due squadre che hanno lottato su ogni pallone e hanno provato a fare del loro meglio. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, hanno dato il massimo.”