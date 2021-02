Milinkovic Savic, battaglia tra titani tra Psg, Juventus e Real Madrid

By

Milinkovic Savic sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato. Impossibile trattenerlo per Claudio Lotito. Sarà una cessione incredibile.

Milinkovic Savic sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Il valore del calciatore serbo è lievitato assist dopo assist e giocata dopo giocata. Sta trascinando la Lazio di nuovo in alto in classifica, anche se all’orizzonte c’è la sfida proibitiva con l’Inter. Il suo agente, nel frattempo, sta preparando la exit strategy per la prossima estate. Sono tre i club che lo vogliono: Real Madrid, Psg e Juventus.

