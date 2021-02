Raiola sceglie il Barcellona. Juventus beffata per due calciatori

Nonostante i buoni rapporti con la Juventus, Raiola stavolta ha scelto di portare due talenti al Barcellona. Beffato Paratici, Agnelli rassegnato.

Si sa che tra Mino Raiola e la Juventus c’è sempre stato un rapporto particolare, quasi di grande collaborazione. E’ dai tempi del passaggio di Pavel Nedved dalla Lazio alla Vecchia Signora che il super procuratore ha una corsia preferenziale con Torino. Stavolta però le cose stanno per andare diversamente. Colpa, purtroppo, anche di una valutazione errata effettuata esattamente una stagione fa che negò ai bianconeri le prestazioni di un super bomber mondiale.

LEGGI ANCHE >>> Donnarumma come Buffon, bestemmia in Milan-Bologna. Perché Gigio non è deferito

Raiola ha deciso: Haaland e Depay al Barcellona

Secondo ‘El Gol Digital’, il candidato alla presidenza del Barcellona, Laporta, ha a propria volta in mente un ambizioso piano di restyling per i blaugrana. In vista della prossima stagione, quattro grandi obiettivi in entrata, di cui tre a costo zero. Si tratta di Eric Garcia, Alaba e Depay, già seguito appunto dai bianconeri. Il quarto colpo sarebbe rappresentato da Haaland, un innesto che potrebbe essere coperto dalle cessioni di giocatori come Coutinho, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Lenglet e Braithwaite. Facendo così, la partenza di Messi verrebbe archiviata in un batter d’occhi.