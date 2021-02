Calciomercato, un ex Juve nel mirino del Milan: le ultimissime

Antonio Mirante, attuale portiere della Roma ed ex calciatore bianconero, sarebbe entrato nel mirino del Milan, alla ricerca di un degno sostituto di Donnarumma

Calciomercato Roma Milan/ In casa Roma è scoppiato il caso Mirante. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, l’estremo difensore giallorosso non ha ancora raggiunto l’accordo con la dirigenza capitolina per il rinnovo del suo contratto in scadenza al termine di questa stagione. L’agente dell’estremo difensore, Giuffrida, ha fatto capire alla Roma che la volontà del suo assistito sarebbe quella di continuare la sua avventura nella Capitale a patto che il club metta sul piatto almeno un biennale, ipotesi che sembra al momento piuttosto remota. Ecco perché il Milan fiuta con molto interesse la possibilità di inserirsi nella situazione di empasse che si è venuta a creare.

Calciomercato Milan, Maldini pensa al colpo Mirante: sarà il vice Donnarumma?

Milan Calciomercato/ A meno di clamorosi colpi di scena, Gianluigi Donnarumma dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Milan, diventandone a tutti gli effetti una bandiera. Le prestazioni non entusiasmanti di Tatarusanu, però, hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme in casa rossonera: da qui l’esigenza di acquistare un secondo portiere affidabile, capace di farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Staremo a vedere se il blitz del Milan per Mirante potrà andare a buon fine.