Calciomercato Juventus, sempre più segnali positivi per il possibile approdo di Icardi in bianconero, si chiude già in estate?

Calciomercato Juventus, Icardi in bianconero è un nome che circola nell’orbita torinese già da diverso tempo, l’attaccante argentino era già stato accosto per lungo tempo alla compagine bianconera e voluto fortemente dal direttore sportivo Fabio Paratici ma alla fine scelse poi il PSG, vincolato anche dalla clausola anti squadre italiane imposta dall’allora detentrice del cartellino l’Inter. Ora che il centroavanti è del Psg non è scontato pensare che a fine stagione, a maggior ragione se i francesi dovessero accasare Lionel Messi, penserebbe ad un eventuale ritorno in Serie A. La Juventus sarebbe, ovviamente, la squadra in pole.

LEGGI ANCHE>>>Napoli Juventus, altro big a rischio: tanti titolari assenti

Calciomercato Juventus, sarà lui la prossima punta: segnali decisivi