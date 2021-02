Calciomercato Juventus, Bielsa pazzo di Douglas Costa | Pronto l’assalto

Douglas Costa al Leeds, calciomercato Juventus: secondo le ultime indiscrezioni, il brasiliano sarebbe entrato nel mirino de Loco Bielsa

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia appena terminata, sono molte le trattative che potrebbero trovare uno sbocco risolutore nelle prossime settimane. Tra queste, c’è sicuramente quella relativa a Douglas Costa: l’esterno brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco, salvo clamorosi colpi di scena non sarà riscattato dai bavaresi e farà dunque ritorno alla Juventus.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, sarà lui la prossima punta: segnali decisivi

La dirigenza bianconera, però, ha fatto capire all’ex Shakhtar di trovarsi un’altra sistemazione: ecco perché nelle ultime ore è tornata prepotentemente in auge l’ipotesi di un trasferimento di Douglas al Leeds: secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il Loco Bielsa stravedrebbe per le qualità tecniche del sudamericano, e vorrebbe dargli un posto da titolare nello scacchiere tattico della sua squadra.

Douglas Costa al Leeds, calciomercato Juventus: deciso l’addio del brasiliano

Juventus Douglas Costa/ La Juve valuta il classe’90 circa 25 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessivamente alta dal Leeds, che punterebbe ad ottenere un prestito con obbligo di riscatto. Non ci sono stati ancora dei contatti formali tra i due club, anche se quello che è certo è che l’avventura di Costa in bianconero è definitivamente finita: manca solo l’ufficialità per quello che rischia di configurarsi come un addio già scritto.

Leggi anche–>Cancelo alla Juventus, calciomercato. La verità sul clamoroso ritorno