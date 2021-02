Paratici contro Calvarese, Napoli Juventus: il dirigente è una furia, il VIDEO

Polemiche a non finire dopo Napoli Juventus per il rigore concesso ai partenopei. Nelle ultime ore è spuntato un video che ritrae Paratici vistosamente nervoso

Paratici Napoli Juventus/ La Juve di Andrea Pirlo ha gettato alle ortiche una buona occasione di avvicinarsi alla vetta uscendo sconfitta per 1-0 al Maradona di Napoli per effetto della rete siglata da Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Una battuta di arresto per certi aspetti “contestata”, dal momento che il rigore da cui è scaturito il vantaggio ha fatto molto discutere. La sbracciata, piuttosto evidente, con la quale Giorgio Chiellini ha cercato di proteggere la sua posizione è stata vista da molti supporters bianconeri un normale scontro di gioco, come spesso capitano nelle aree di rigore.

Leggi anche–>Bonucci al Napoli, calciomercato Juventus: super scambio in arrivo

Dello stesso avviso è Fabio Paratici, che mostra il video, ha protestato vistosamente all’indirizzo del quarto uomo Calvarese. A pochi giorni dal duro scontro verbale Conte-Agnelli, il video è finito subito al centro dell’attenzione mediatica, diventando in breve tempo virale: del resto, anche Andrea Pirlo nelle interviste del post gara ha chiaramente fatto intendere che si tratta di un episodio molto dubbio. Ma la Juve deve essere in grado di voltare subito pagina: mercoledì Cristiano Ronaldo e compagni sono attesi dal delicato confronto in Champions League contro il Porto.