Calciomercato Juventus Napoli Manolas Bonucci/ Sebbene la linea difensiva della Juventus in questo momento offra molte garanzie, Fabio Paratici è al lavoro per cercare di consegnare al proprio allenatore almeno un innesto di qualità per la prossima campagna acquisti. Chiellini e Bonucci non sono più giovanissimi: ragion per cui sembra piuttosto ragionevole cominciare a pensare a chi possa prenderne l’eredità. Demiral e De Ligt hanno dimostrato in lungo e in largo di meritarsi il posto, ma l’idea che serpeggia nei vertici dirigenziali bianconeri è quella di rinforzare ulteriormente la linea difensiva.

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb, Juve e Napoli potrebbero imbastire una super trattativa: ai bianconeri piace e non poco Kostas Manolas, sul quale avevano fatto un pensierino anche alcune stagioni fa. La trattativa con la Roma, l’allora detentrice del cartellino del greco, non si concluse però per la ferma volontà del club capitolino di non lasciar partire il greco a meno che non fosse stata pagata la clausola rescissoria: cosa che fece il Napoli, inserendo nella trattativa Diawara. Sotto le pendici del Vesuvio Manolas non sta convincendo a pieno: il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, potrebbe lasciarlo a partire a fronte di un’offerta di 25 milioni di euro.