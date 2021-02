Isco alla Juventus, calciomercato: la rivelazione spiazza gli addetti ai lavori

Calciomercato Juventus, Isco era accostato con forza ai bianconeri: lo spagnolo però non rientra più nei piani di Fabio Paratici

Calciomercato Juventus Isco/ Le indiscrezioni relative ad un possibile passaggio di Isco alla Juventus erano tornate a circolare con una certa insistenza dopo che Andrea Pirlo ha ereditato la panchina di Maurizio Sarri. In tanti si aspettavano che il “Maestro” utilizzasse lo schema ad albero di Natale che lo aveva visto protagonista in molte stagione da giocatore: e in effetti nelle prime uscite stagionali la Juve aveva adottato un ibrido 3-4-1-2.

Con il passare del tempo, però, e soprattutto dopo l’arrivo di Federico Chiesa, il tecnico juventino ha deciso molto spesso di puntare sull’ex esterno della Fiorentina adattando magari Ramsey sull’altra corsia. In questo schieramento, un trequartista puro alla Eriksen, per intenderci, appare sostanzialmente inutile. Ecco perché l’ipotesi Isco sembrerebbe essere totalmente scartata dai vertici dirigenziali zebrati, alla ricerca di altri profili.

Calciomercato Juventus, Isco tramonta quasi definitivamente: lo scenario

Non che l’interesse per lo spagnolo si fosse materializzato in qualcosa di concreto fino a questo momento. L’iberico era sì attenzionato dalla Vecchia Signora, che però non aveva fatto recapitare nessuna offerta ufficiale alle Merengues, che valutano il proprio trequartista non meno di 25 milioni di euro. Prezzo obiettivamente accessibile, per un calciatore che comunque ha dimostrato di saper calcare con una certa disinvoltura palcoscenici internazionali: va detto che i dissapori con Zidane hanno influito in maniera decisiva sulla svalutazione dell’ex pupillo di Max Allegri.

