Il centrocampista brasiliano Arthur, che ha saltato le ultime due uscite stagionali contro Inter e Napoli, rischia di subire un’operazione che lo terrebbe fermo ai box per un mese

Juventus infortunio Arthur/ Oltre il danno, la beffa. Attesa dal delicato confronto in Champions League contro il Porto valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions ma reduce dal brutto stop di Napoli, la Juventus di Andrea Pirlo deve fare i conti con gli innumerevoli infortuni che sin dall’inizio della stagione hanno letteralmente falcidiato la compagine bianconera. Oltre a Cuadrado, nei giorni scorsi si è fermato anche Arthur, a causa di una calcificazione di natura post traumatica nella membrana interossea.

Il brasiliano sarà sottoposto nel corso dei prossimi giorni ad ulteriori analisi strumentali che verosimilmente forniranno ragguagli più significativi sull’entità dello stop dell’ex Barca. Il timore che comincia a trapelare tra lo staff medico sanitario è quello di dover procedere con l’operazione: in quel caso, i tempi di recupero sarebbero di circa 4 settimane.

Infortunio Arthur, Juventus: cosa trapela in casa bianconera

Arthur Juventus/ Ipotesi che la Juve cerca di scongiurare ma che, se si dovesse concretizzare, rappresenterebbe una vera e propria tegola per i Campioni d’Italia uscenti, attesi da un vero e proprio tour de force in campionato, Champions League e Coppa Italia. Arthur si era integrato molto bene all’interno dello scacchiere tattico di Pirlo, prendendo le redini del centrocampo grazie alla sua tecnica e alla sua qualità: caratteristiche che gli hanno consentito di non far rimpiangere Miralem Pjanic in quel ruolo di regista che per tanti anni è stato a panaggio del bosniaco.

