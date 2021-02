Marcelo scaricato dal Real Madrid. Adesso la Juve è la sua destinazione

Sembbra essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Marcelo con il Real Madird. Il calciatore brasiliano può raggiungere Ronaldo alla Juventus.

Tocca al popolare media iberico “Don Balon” sganciare la bomba di giornata. Secondo il periodico telematico spagnolo si starebbe consumando un divorzio in casa Real Madrid. I protagonisti sarebbero il presidente Perez, voglioso di cambiare pagina, e il terzino brasiliano Marcelo. Il prossimo 12 maggio compirà 33 anni, ma ha giocato in stagione solamente dieci partite ( solo una in Champions League). Troppo poco per un calciatore che fino a poco tempo fa era considerato tra i difensori mancini più forti al mondo.

Marcelo interessa alla Juventus

Come noto, da tempo c’è la Juventus sul terzino brasiliano. Nella sua posizione c’è Alex Sandro, che però farebbe le valigie per sbarcare in Inghilterra. In hanno perso la fiducia in Marcelo, lo stesso non si può dire per Cristiano Ronaldo, che punterebbe ad occhi chiusi sull’ex compagno di squadra. La storia ci insegna che operazioni del genere hanno avuto successo alla Juventus. Il paragone, non può che essere con un altro campione brasiliano, Dani Alves, che fu scaricato dal Barcellona, ma continuò da protagonista con la maglia bianconera.