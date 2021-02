La Juventus ha perso ancora terreno dall’Inter, adesso prima in classifica dopo aver sorpassato il Milan nell’ultimo weekend.

Nulla è ancora perso per i bianconeri di Andrea Pirlo, che sanno benissimo di trovarsi davanti una rivale pericolossima per lo scudetto. Anche perché, non va dimenticato, l’Inter non avrà impegni europei da affrontare e questo potrebbe essere un grosso vantaggio. Tifoso nerazzurro sempre pungente nei confronti dei bianconeri è Paolo Bonolis. Che ha “punzecchiato” ancora una volta la Juventus.

