Thiago Silva alla Juventus, calciomercato | Dalla Spagna ne sono sicuri

Calciomercato Juventus, Thiago Silva nel mirino: i media iberici riportano l’indiscrezioni secondo cui il brasiliano piace ai bianconeri

Calciomercato Juventus Thiago Silva/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un ottimo ricettacolo di possibili affari per la Juventus: nella sua storia recente sono tanti i colpi low cost messi a segno dalla Vecchia Signora. Pirlo, Pogba, Dani Alves, Evra, Llorente, Ramsey, sono soltanto alcuni dei nomi che hanno reso vincente il club bianconero senza che questo dovesse pagare un centesimo ai club che ne detenevano il cartellino.

Nelle ultime ore è stato accostato alla Juventus il profilo di Thiago Silva. Indiscrezione che rimbalza dalla Spagna e che è stato confermato anche da tuttojuve.com: il centrale trentaseienne brasiliano molto probabilmente non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea in scadenza quest’estate, e starebbe dunque vagliando future soluzioni. Tra queste ci sarebbe anche la Juve, che potrebbe decidere il offrire un contratto annuale a Thiago, con opzione per il secondo al raggiungimento di determinati obiettivi.