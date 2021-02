Moggi: «Il video di Paratici e Nedved è voyerismo mediatico»

By

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus evidenzia: «Porto squadra veloce e giro palla veloce, ma non è attrezzata per difendere».

«Conte-Agnelli? Sono cose che possono capitare in una partita. Adesso senza spettatori si notano. La storia del ristorante da 10 euro e il fatto di aver lasciato il ritiro dopo 2 giorni, un dirigente non la può dimenticare, neanche dopo 10 anni». Parole di Luciano Moggi che conosce troppo bene sia Andrea Agnelli che Antonio Conte e quindi può esprimere un giudizio completo. Sul video che circola con insistenza dopo Napoli-Juventus, non ha alcun dubbio. «Il video di Paratici e Nedved è voyerismo mediatico. Andare a pescare queste reazioni – che capitano un po’ a tutti i dirigenti di altre squadre – mi è sembrato volgarotto».

LEGGI ANCHE >>> Damsgaard, il talentino della Sampdoria piace alla Juventus e in Premier