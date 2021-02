Damsgaard, il talentino della Sampdoria piace alla Juventus e in Premier

Damsgaard fa sfregare le mani a Ferrero. In estate prevista un’asta per il gioiellino danese. Juventus e Inter ci sono, occhio al West Ham.

La notizia di calciomercato arriva dall’Inghilterra e riguarda anche la Juventus. A pubblicarla è stata il tabloid “Sun“, uno dei più autorevoli. La chicca riguarda un giovane talento che ta sbocciando alla Sampdoria e che Ferrero è intenzionato ad offrire al migliore offerente qualora maturino le condizioni per una partenza. Si tratta del gioiellino Mikkel Damsgaard, vale a dire una delle rivelazioni della Serie A. Protagonista assoluto a Marassi sponda blucerchiata, ha attirato su di sé le attenzioni dei migliori club europei.

Damsgaard, talento in ascesa

Il classe 2000 ha quasi sempre inciso nello scacchiere blucerchiato, dimostrando anche una duttilità non comune ad un giocatore così giovane. Finora sono 21 le presenze complessive in campionato, con a referto 2 reti e 4 assist: ottimi numeri alla sua prima stagione in Italia, destinati sensibilmente a crescere considerando le potenzialità dell’ex gioiello del Nordsjaelland. Gongola il patron blucerchiato Ferrero, con Inter e Juventus in prima fila in Italia su Damsgaard. Le due big hanno messo da settimane nei radar il 20enne centrocampista, che piace anche in Premier League. La concorrenza per le italiane arriva da Oltremanica, con il West Ham che si sarebbe aggiunto nella corsa al cartellino dal prospetto danese.