Manca già pochissimo al match di Champions League che vedrà la Juventus impegnata mercoledì sera contro l’ostico Porto.

Un avversario molto difficile da affrontare, ma del resto siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta e per questo motivo ogni incontro è da affrontare al massimo delle proprie potenzialità. La Juventus non ci arriva nel suo momento migliore. Brucia il ko di Napoli ma soprattutto preoccupano i tanti indisponibili e i giocatori che non sono al top della condizione. Pirlo dovrà essere molto bravo a gestire le energie dei suoi uomini.

