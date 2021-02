Porto-Juventus, occhio al cartellino giallo per due

Impegno complicato per la Juventus, che questa sera alle 21 sarà ospite del Porto nell’andata degli ottavi di Champions League.

Una partita da affrontare con la massima concentrazione per cercare di uscire indenne dalla trasferta portoghese e prendersi magari un vantaggio in vista della partita di ritorno. Pirlo per questo match deve rinunciare a diversi giocatori importanti. Chi scenderà in campo non li farà rimpiangere, ma di sicuro tutta la squadra dovrà essere brava a gestire le sue energie in questa fase così delicata della stagione. Nella quale la Juventus è impegnata su più fronti.

LEGGI ANCHE –>Thiago Silva alla Juventus, in Spagna ne sono sicuri

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sarà lui la prossima punta: ecco i segnali