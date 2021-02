Calciomercato Juventus, affare Depay: Aulas lo “consegna” ai bianconeri

Depay alla Juventus, calciomercato: il francese sempre nel mirino dei bianconeri. La dichiarazione del presidente del Lione fa sognare la Vecchia Signora

Calciomercato Juventus Depay/ La ricerca di una punta di spessore, di livello internazionale, sta catalizzando le attenzioni di Fabio Paratici, che anche a gennaio aveva cercato in tutti i modi di chiudere l’affare Scamacca, che poi è restato al Genoa in prestito. Nelle ultime ore le mire dei vertici dirigenziali bianconeri sembrerebbero essersi spostate su Memphis Depay: il contratto del francese con il Lione scade quest’estate, e al momento ogni tentativo di un rinnovo sono naufragate, dal momento che l’attaccante è desideroso di cominciare una nuova esperienza.

In estate sembrava imminente il suo trasferimento al Barcellona, pista che però è naufragata per le esose richieste di Aulas, che non si è mai schiodato dalla cifra di 40 milioni di euro, pur conscio delle difficoltà che avrebbe incontrato qualora si fosse portato sul groppone l’attaccante per un’altra stagione. Le recenti dichiarazioni dell’istrionico presidente dei transalpini certificano ciò che in realtà si sapeva da tempo: l’addio di Depay al Lione alla fine di questa stagione è più di un’ipotesi.