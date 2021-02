Calciomercato Juventus, il Liverpool sembra intenzionata a chiudere per De Paul. Il centrocampista vicino a vestire la maglia dei reds

Calciomercato Juventus, il centrocampista argentino sembra molto vicino a vestire la maglia dei reds. Accostato per lungo tempo alla corte bianconera, alla fine, De Paul potrebbe scegliere la destinazione inglese. Centrocampista classe 1994 dell’Udinese e della nazionale argentina, il giocatore sarebbe molto vicino al Liverpool. Stando infatti ad indiscrezioni riportate anche da “Tuttojuve.com”, il Liverpool potrebbero offrire ai friulani una cifra vicina ai 40 milioni di euro per il cartellino dell’argentino. Prezzo che la dirigenza dell’Udinese accetterebbe volentieri.

Calciomercato Juventus, si chiude per De Paul: sorpasso sulle rivali

Con (vecchi) affari che si riaprono, la Juventus potrebbe chiudere per Milik in estate pagando la clausola di 12 milioni, altri si chiudono – forse – per sempre. De Paul sembra verso l’addio definitivo dall’Udinese pronto a vestire una maglia importante come quella del Liverpool. I reds, quindi, avrebbero superato le rivali per acquistare il già promettente centrocampista argentino. Giocatore molto apprezzato dal tecnico del Liverpool. Operazione già in definizione per il mercato estivo alla cifra di 40 milioni di euro.