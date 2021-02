Bomber pazzesco per la Juventus. Paratici in prima fila, arriva dalla Premier

Kane sembra intenzionato ad abbracciare una nuova sfida. Il Tottenham si prepara all’incasso, la Juventus è vigile su Harry Kane.

I bianconeri potrebbero cogliere, alle giuste condizioni, una gross occasione dall’Inghilterra che potrebbe presentarsi nei prossimi mesi. Harry Kane, infatti, secondo quanto riporta ‘indikayla’, avrebbe intenzione di lasciare il Tottenham in estate. Gli Spurs sarebbero pronti a cautelarsi puntando in attacco su Calvert-Lewin e Danny Ings. Sarebbe ovviamente un’operazione pazzesca, realizzabile solo se dovesse partire Cristiano Ronaldo e il monte ingaggi sgonfiarsi di botto. Il problema economico, infatti, è quello preponderante.

Kane, il sogno della Juventus

Il nome di Kane inevitabilmente presenta, però, costi non indifferenti che il club bianconero dovrebbe affrontare per portare a Torino l’attaccante inglese. Come riportato da CalciomercatoNews.com, il Tottenham avrebbe fissato il prezzo della punta a 150 milioni milioni di sterline, corrispondenti a più di 170 milioni di euro. Una cifra proibitiva per la maggior parte dei club internazionali, in un momento storico in cui le ristrettezze economiche relative il Covid-19 la fanno da padrone. I due club di Manchester potrebbero comunque pensare a un super investimento per arrivare al calciatore, come filtra dalle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.