Juventus, tegola per Pirlo: ammonito contro il Crotone, sarà squalificato

Juventus Crotone, Danilo è stato ammonito dall’arbitro: il brasiliano, diffidato, sarà squalificato per la gara contro il Verona

Juventus Crotone Danilo/ Brutta notizia per Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di Danilo per la trasferta contro l‘Hellas Verona. Il brasiliano, infatti, che era diffidato, è stato ammonito al 50′ dopo aver interrotto un’azione di gioco del Crotone. Alla luce dell’assenza di Juan Cuadrado, i bianconeri saranno costretti agli straordinari per cercare di contenere le sfuriate della squadra di Juric, che ha dimostrato in più di una circostanza di fare del gioco sugli esterni una delle armi migliori nello sviluppo dell’azione offensiva.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, accordo vicino per Dybala: le cifre